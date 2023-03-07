«В основном фаст-фуд»: В какие рестораны водят женщин на 8 марта

В России начал развиваться ориентир и на региональные кухни, отметил в эфире НСН Игорь Бухаров.

Женщин на 8 марта в основном водят в рестораны фаст-фуда, при этом в итальянские рестораны также идут, несмотря на то, что они дорогие, рассказал президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров в пресс-центре НСН.

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«Если мы посмотрим какие-то три топовых кухни в больших городах, то в основном ориентир на фаст-фуд. В итальянские рестораны идут, они дорогие, однако все равно идут. Идет также ориентир на региональные кухни, народ поехал смотреть страну», - сказал Бухаров.

Ранее генеральный директор Ассоциации «Гильдия ювелиров России» Эдуард Уткин в пресс-центре НСН отмечал, что ювелирные изделия являются традиционным подарком на 8 марта, средний чек на одно изделие колеблется от 6 до 8,5 тысяч рублей в зависимости от региона.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Россия8 Марта
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