«Сначала маме»: Кому россияне дарят подарки на 8 марта
Доминирующий запрос на 8 марта в «Яндексе» - это «Подарок маме», отметил в эфире НСН Александр Монахов.
В первую очередь россияне ищут подарок на 8 марта маме, на втором месте идут дочери, следом коллеги, а о подарке жене мужчины думают почти в последнюю очередь, рассказал маркетинг и контент-директор TexTerra Александр Монахов в пресс-центре НСН.
«Мы видим, что по запросам в «Яндексе» 8 марта ищется, как «Подарок маме», и это доминирующий запрос. Второе место занимает «Подарок девочке», ни девушке, ни жене, ни сестре. Видимо, это как дочка, либо школьная аудитория. На третьем месте «Любимая девушка», потом «Коллега», потом просто «Некая женщина». А где-то в конце первого десятка объявляется жена», - сказал Монахов.
Ранее генеральный директор Ассоциации «Гильдия ювелиров России» Эдуард Уткин в пресс-центре НСН отмечал, что ювелирные изделия являются традиционным подарком на 8 марта, средний чек на одно изделие колеблется от 6 до 8,5 тысяч рублей в зависимости от региона.
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