«Сначала маме»: Кому россияне дарят подарки на 8 марта

«Мы видим, что по запросам в «Яндексе» 8 марта ищется, как «Подарок маме», и это доминирующий запрос. Второе место занимает «Подарок девочке», ни девушке, ни жене, ни сестре. Видимо, это как дочка, либо школьная аудитория. На третьем месте «Любимая девушка», потом «Коллега», потом просто «Некая женщина». А где-то в конце первого десятка объявляется жена», - сказал Монахов.

Ранее генеральный директор Ассоциации «Гильдия ювелиров России» Эдуард Уткин в пресс-центре НСН отмечал, что ювелирные изделия являются традиционным подарком на 8 марта, средний чек на одно изделие колеблется от 6 до 8,5 тысяч рублей в зависимости от региона.

