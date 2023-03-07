Гузеева рискует остаться без подарка на 8 марта

Муж телеведущей Игорь Бухаров отметил в эфире НСН, что не смог организовать путешествие в качестве подарка. 

Муж ведущей программы «Давай поженимся» Ларисы Гузеевой, президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров в пресс-центре НСН рассказал, что еще не подготовил подарок жене и отметил, что «находится в прострации».

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«Я с семьей взял и привез их в Ла Скала, это запоминается. А в этом году ничего не получилось в связи с болезнями, со съемками и так далее. Сейчас я в прострации какой-то нахожусь. Сейчас буду аккуратно спрашивать, а мне скажут: Почему ты так поздно задаешь вопросы?», - сказал Бухаров.

Лариса Гузеева и Игорь Бухаров поженились в 1999 году. В 2000 году, в 40 лет, Лариса Гузеева родила дочь Ольгу.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Россия8 Марта
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