Гузеева рискует остаться без подарка на 8 марта

«Я с семьей взял и привез их в Ла Скала, это запоминается. А в этом году ничего не получилось в связи с болезнями, со съемками и так далее. Сейчас я в прострации какой-то нахожусь. Сейчас буду аккуратно спрашивать, а мне скажут: Почему ты так поздно задаешь вопросы?», - сказал Бухаров.

Лариса Гузеева и Игорь Бухаров поженились в 1999 году. В 2000 году, в 40 лет, Лариса Гузеева родила дочь Ольгу.

