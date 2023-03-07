«Дайте выбрать женщине»: Названы худшие подарки на 8 марта
Цветы не являются подарком, они являются, по мнению женской аудитории, приятным обязательным дополнением, отметил в эфире НСН Александр Монахов.
Женщины считают плохим подарком на 8 марта корзину фруктов, ювелирные изделия, которые не были выбраны предварительно, а также цветы, рассказал маркетинг и контент-директор TexTerra Александр Монахов в пресс-центре НСН.
«Женщины гораздо больше уделяют внимание выбору подарка, чтобы он понравился одариваемому. Мы опрашиваем женщин, и они говорят: «Что угодно, только не ювелирка, которую я сама не выбрала! Что угодно, только не пылесборники, которые не я выбрала, потому что они будут пылесборниками! И только не цветы!». Цветы не являются подарком, они являются, по мнению женской аудитории, приятным обязательным дополнением. Цветы нужно дарить в горшках, также запросы показывают, что очень популярный подарок – это стабилизированная роза. Мужчины также очень любят дарить корзины фруктов, а женщины считают это плохим подарком», - сказал Монахов.
Ранее генеральный директор Ассоциации «Гильдия ювелиров России» Эдуард Уткин в пресс-центре НСН отмечал, что ювелирные изделия являются традиционным подарком на 8 марта, средний чек на одно изделие колеблется от 6 до 8,5 тысяч рублей в зависимости от региона.
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