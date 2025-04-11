14.04.2025 в 13:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится брифинг с руководителем прогностического центра «Метео» Александром Шуваловым на тему: «От -9 до +20 в апреле: Какую погоду ожидать россиянам на Пасху?»

Жители столицы, привыкшие к погодным сюрпризам, не ожидали столь резкого изменения климата — после необычно тёплой зимы в апреле город оказался занесён снегом. Снежный покров, укутавший столицу в начале апреля, пошел на убыль. Обсуждение погодных аномалий вновь стало одной из главных тем в медиа. Как пояснили метеорологи, причиной столь резкого изменения погоды стало столкновение контрастных воздушных масс в зоне холодного атмосферного фронта, который пересек центральную часть страны. Это привело к образованию активного циклона, сопровождавшегося интенсивными осадками и понижением температуры.

В ходе брифинга будут рассмотрены следующие вопросы:

Какие погодные аномалии и рекорды можно наблюдать к «экватору» весны?

На сколько погода отклоняется от нормы?

Какую погоду ожидает центральный регион в ближайшие дни?

Как изменится погода на Пасху?

Каким будет атмосферное давление?

Будут ли осадки?

Какая солнечная активность будет наблюдаться?

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 13:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам

+7 9035945437

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



