Синоптик Шувалов предупредил москвичей о похолодании в мае
Майское похолодание обязательно будет в столице, заявил НСН синоптик Александр Шувалов.
В этом году в Москве снова может произойти серьёзное майское похолодание, заявил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в пресс-центре НСН.
«Исключать серьезное похолодание в мае нельзя, но говорить о его параметрах пока рано. Оно может быть мимолетным, а может и на неделю затянуться. Сейчас можно говорить только о том, что похолодание обязательно будет. Волны тепла и холода становятся точно известны за пять-семь дней до появления», - отметил он, напомнив, что в прошлом году 8 мая в столице выпал снег.
Ближе к Пасхе в Москве температура будет на 5-7 градусов выше нормы, заявил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в пресс-центре НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru