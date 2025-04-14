В бассейне Волги наблюдаются низкие уровни воды, ожидаются затруднения с судоходством, заявил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в пресс-центре НСН.

«Что касается половодья, малоснежная зима плюс ранний сход снежного покрова – это предпосылка к низким уровням воды, которые сейчас наблюдаются в верхнем течении Волги. Ожидаются затруднения с судоходством и водоснабжением в верхней Волге – Ярославль и Кострома. Ждем следующей волны осадков, пока в ближайшее время осадков не будет», - рассказал он.

В этом году европейская часть России столкнется с серьезным маловодьем рек, на Волге придется ограничить судоходство в самом начале навигации, рассказал НСН начальник информационно-аналитического центра (ИАЦ) регистра и кадастра Российского государственного аграрного университета – Московской сельскохозяйственной академии имени К.А. Тимирязева Сергей Беднарук.

