Синоптик Шувалов предупредил о погодных аномалиях на юге Сибири

В Алтайском крае 13 апреля установилась рекордная температура в 31 градус, заявил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в пресс-центре НСН.

«Вчера впечатляющая температурная аномалия образовалась на юге Сибири. В Хакасии, на Алтае, на юге Красноярского края температура превышает норму на 12-15 градусов. Установлены новые температурные рекорды, которые составили почти 30, а местами и более 30 градусов. Представьте себе, что на дворе 13 апреля, а в Алтайском крае температура воздуха составляет 31 градус. Это пример очень резкой и контрастной погоды в этом году», - рассказал он.

Жители столицы, привыкшие к погодным сюрпризам, не ожидали столь резкого изменения климата — после необычно тёплой зимы в апреле город оказался занесён снегом. Снежный покров, укутавший столицу в начале апреля, пошел на убыль. Обсуждение погодных аномалий вновь стало одной из главных тем в медиа. Как пояснили метеорологи, причиной столь резкого изменения погоды стало столкновение контрастных воздушных масс в зоне холодного атмосферного фронта, который пересек центральную часть страны. Это привело к образованию активного циклона, сопровождавшегося интенсивными осадками и понижением температуры.

