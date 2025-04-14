«Репетиция лета»: В Москве средняя температура до конца апреля превысит 20 градусов
Александр Шувалов заявил НСН, что к концу апреля в Москве среднесуточные температуры будут на уровне 22 градусов днем.
Ближе к Пасхе в Москве температура будет на 5-7 градусов выше нормы, заявил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в пресс-центре НСН.
«Что касается европейской территории, мы ушли от холода и снегопадов прошлой недели. Теперь мы готовимся к раннему и очень резкому всплеску тепла, который придется на вторую половину недели, когда температура в Москве составит 20-22 градуса тепла. А южнее будет 20-25 градусов. Ближе к Пасхе температура будет на 5-7 градусов выше нормы. К концу апреля в Москве среднесуточные температуры будут на уровне 22 градусов днем. Готовимся к репетиции лета. Эта погода продержится до последней пятидневки апреля. Исключения в этом смысле Ярославль, Кострома, Иваново», - рассказал он.
Жители столицы, привыкшие к погодным сюрпризам, не ожидали столь резкого изменения климата — после необычно тёплой зимы в апреле город оказался занесён снегом. Снежный покров, укутавший столицу в начале апреля, пошел на убыль. Обсуждение погодных аномалий вновь стало одной из главных тем в медиа. Как пояснили метеорологи, причиной столь резкого изменения погоды стало столкновение контрастных воздушных масс в зоне холодного атмосферного фронта, который пересек центральную часть страны. Это привело к образованию активного циклона, сопровождавшегося интенсивными осадками и понижением температуры.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru