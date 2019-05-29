29.05.2019 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: Оставьте его себе! Как защитить детей от матерей-«кукушек»?

За последние две недели в Москве произошло сразу два громких инцидента с участием матерей, бросивших своих детей в общественных местах. 16 мая женщина оставила свою двухлетнюю дочку в поликлинике на севере столицы. Когда мать задержали, она сказала, что ребенок мешает ей наладить личную жизнь, а потому она решила избавиться от него. 26 мая женщина оставила своего шестилетнего сына в игровой комнате торгового центра и ушла. Спустя семь часов мать так и не вернулась за ребенком. В телефонном разговоре с сотрудниками ТЦ мать-«кукушка» заявила, что ребенок ей не нужен и предложила оставить его себе.

Накануне Дня защиты детей, в ходе пресс-конференции, её участники обсудят сложившуюся проблему, дадут правовую оценку, а также предложат пути решения проблем горе-родителей.

Участники пресс-конференции:

Лидер движения "За права женщин России", Почётный адвокат России Людмила Айвар;

Председатель Национального родительского комитета, член Общественного совета при Уполномоченном при Президенте РФ по правам ребенка Ирина Волынец;

Врач-психиатр, врач-психотерапевт высшей категории Александр Федорович;

Директор Благотворительного фонда профилактики социального сиротства, эксперт ОНФ Александра Марова.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 14:00



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