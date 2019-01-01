Эксперт рассказала, почему надо отбирать детей у матерей-«кукушек»

«Дети, которых оставили, попадают под юрисдикцию службы опеки и в дальнейшем они помещаются в детские дома. А дело в том, что ситуация в детских домах за последние годы сильно улучшилась. Средний срок пребывания ребёнка там — от трёх до шести месяцев. Далее ребёнок попадает в ту самую замещающую семью. И на сегодняшний день дети, которые оканчивают школу и после совершеннолетия выпускаются из детского дома, это скорее исключение, чем правило. Дети чаще попадают в семью. Конечно, это лотерея. Но если дети не будут возвращены мамам [«кукушкам»], то они имеют все шансы в относительно юном возрасте очень быстро попасть в семью», — рассказала Матюнина.

Напомним, ранее врач-психиатр, врач-психотерапевт высшей категории Александр Федорович объяснил НСН, кто бросает детей в общественных местах, и почему решать проблему нужно на государственном уровне.

