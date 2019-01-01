Общество

Эксперт рассказала, почему надо отбирать детей у матерей-«кукушек»

29 мая15:09

Зампред Национального родительского комитета описала НСН, какая судьба ждёт брошенного ребёнка в детском доме. 

Только за последние две недели в столице произошло две резонансные истории, когда мать бросила ребёнка в общественном месте, чтобы избавиться от него навсегда. Пострадавшие дети в таких случаях подлежат изъятию из семьи и помещению в детский дом. Однако такое радикальное решение является грамотным, заявила в пресс-центре НСН заместитель председателя Национального родительского комитета Юлия Матюнина. Она объяснила, почему в детском доме у брошенного ребёнка больше шансов на счастливую дальнейшую жизнь, чем с матерью-«кукушкой».

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«Дети, которых оставили, попадают под юрисдикцию службы опеки и в дальнейшем они помещаются в детские дома. А дело в том, что ситуация в детских домах за последние годы сильно улучшилась. Средний срок пребывания ребёнка там — от трёх до шести месяцев. Далее ребёнок попадает в ту самую замещающую семью. И на сегодняшний день дети, которые оканчивают школу и после совершеннолетия выпускаются из детского дома, это скорее исключение, чем правило. Дети чаще попадают в семью. Конечно, это лотерея. Но если дети не будут возвращены мамам [«кукушкам»], то они имеют все шансы в относительно юном возрасте очень быстро попасть в семью», — рассказала Матюнина.

Напомним, ранее врач-психиатр, врач-психотерапевт высшей категории Александр Федорович объяснил НСН, кто бросает детей в общественных местах, и почему решать проблему нужно на государственном уровне.

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ФОТО: РИА Новости
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