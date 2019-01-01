Адвокат предложила наказывать матерей-«кукушек» рублём

Наказывать безответственных матерей, бросивших детей в общественном месте, рублём предложила лидер движения «За права женщин России», Почётный адвокат России Людмила Айвар. С такой идеей она выступила в пресс-центре НСН в ходе конференции на тему: «Оставьте его себе! Как защитить детей от матерей-«кукушек»?».

По словам адвоката, ужесточение уголовной ответственности не приведёт к должному результату, в то время как материальная кара может способствовать урегулированию ситуации.

«Ужесточение наказания, уголовного, никогда никого не останавливало. Но есть другая мера — материальное наказание. Государство ежемесячно выплачивает матерям пособия. А когда мать оставляет ребёнка в общественном месте, наказание материальное не наступает. То есть, она становится свободным человеком в выборе своей стези. Конечно, с этим надо что-то делать с точки зрения ли общественной морали, с точки зрения ли закона. Но очень опасно, как мне кажется, ужесточать наказание. Хотя во многих странах, как то в Германии, Франции, США за такое преступление предусматривается наказание в виде длительного срока лишения свободы», — напомнила Айвар.

Напомним, за последние две недели в Москве произошло сразу два громких инцидента с участием матерей, бросивших своих детей в общественных местах. Так, одна женщина оставила двухлетнюю дочь в поликлинике. После задержания она заявила, что ребёнок мешает ей наладить личную жизнь. Другая мать бросила шестилетнего сына в игровой комнате ТЦ. В телефонном разговоре с сотрудниками центра она заявила, что ребёнок ей не нужен и предложила оставить его себе.

