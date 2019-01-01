ОНФ: В России стало в два раза меньше детей-отказников

«Официальная статистика оставления детей в общественных местах не ведётся. Что касается детей-отказников, сейчас по стране ежегодно менее трёх тысяч отказных детей в роддомах. По сравнению с ситуацией два-три года назад, эта цифра снизилась почти в два раза. Это произошло в результате целого комплекса мер», — рассказала Марова.

Ранее в эфире НСН почётный адвокат России Людмила Айвар рассказала, какие меры можно предложить для сокращения количества случаев, когда мать бросает ребёнка в общественном месте.

