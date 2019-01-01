ОНФ: В России стало в два раза меньше детей-отказников
Эксперт ОНФ также сообщила НСН, что в стране нет официальной статистики случаев, когда детей бросают в общественных местах.
В России сократилось в два раза число детей, от которых отказались родители. Об этом рассказала в ходе пресс-конференции НСН директор Благотворительного фонда профилактики социального сиротства, эксперт ОНФ Александра Марова.
«Официальная статистика оставления детей в общественных местах не ведётся. Что касается детей-отказников, сейчас по стране ежегодно менее трёх тысяч отказных детей в роддомах. По сравнению с ситуацией два-три года назад, эта цифра снизилась почти в два раза. Это произошло в результате целого комплекса мер», — рассказала Марова.
Ранее в эфире НСН почётный адвокат России Людмила Айвар рассказала, какие меры можно предложить для сокращения количества случаев, когда мать бросает ребёнка в общественном месте.
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