Общество

ОНФ: В России стало в два раза меньше детей-отказников

29 мая14:52

Эксперт ОНФ также сообщила НСН, что в стране нет официальной статистики случаев, когда детей бросают в общественных местах. 

В России сократилось в два раза число детей, от которых отказались родители. Об этом рассказала в ходе пресс-конференции НСН директор Благотворительного фонда профилактики социального сиротства, эксперт ОНФ Александра Марова.

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«Официальная статистика оставления детей в общественных местах не ведётся. Что касается детей-отказников, сейчас по стране ежегодно менее трёх тысяч отказных детей в роддомах. По сравнению с ситуацией два-три года назад, эта цифра снизилась почти в два раза. Это произошло в результате целого комплекса мер», — рассказала Марова.

Ранее в эфире НСН почётный адвокат России Людмила Айвар рассказала, какие меры можно предложить для сокращения количества случаев, когда мать бросает ребёнка в общественном месте.

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ТЕГИ:ДетиРодителиСтатистикаОнф