Врач-психиатр: Детей в общественных местах бросает «потерянное поколение»

Государству следует сформировать чёткую концепцию по увеличению численности населения, которая бы предполагала ответственность и понимание того, зачем это нужно и стране, и населению. С такой инициативой выступил врач-психиатр, врач-психотерапевт высшей категории Александр Федорович в ходе пресс-конференции НСН. Он отметил, что случаи, когда мать бросает ребёнка в общественном месте, являются следствием эпохи 90-х, когда после трудных времён выросло «потерянное поколение».

«Нужно чтобы родители понимали, зачем им рожать, и зачем это государству. Сейчас этого нет. Нужно изначально определить национальную доктрину в этом направлении [роста демографии]. Нет логики, мы не понимаем, куда мы движемся, не понимаем сути этих программ, если они есть. Мы все говорим о морали, этике, совести. Но это ведь не отдельно взятый случай. Мы не можем говорить об идеальных родителях, потому что мы пережили 90-е. Мы пожинаем эти плоды. В кругу психиатров это называется потерянным поколением. Мы находимся в рамках абсолютного нравственного вакуума», — заявил психиатр.