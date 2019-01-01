Общество

Врач-психиатр: Детей в общественных местах бросает «потерянное поколение»

29 мая14:40
Алиса Иняхина

Психиатр призвал в эфире НСН государство сформулировать демографическую доктрину, которая бы чётко разъясняла населению её цели и зоны ответственности каждого участника.  

Государству следует сформировать чёткую концепцию по увеличению численности населения, которая бы предполагала ответственность и понимание того, зачем это нужно и стране, и населению. С такой инициативой выступил врач-психиатр, врач-психотерапевт высшей категории Александр Федорович в ходе пресс-конференции НСН. Он отметил, что случаи, когда мать бросает ребёнка в общественном месте, являются следствием эпохи 90-х, когда после трудных времён выросло «потерянное поколение».

«Нужно чтобы родители понимали, зачем им рожать, и зачем это государству. Сейчас этого нет. Нужно изначально определить национальную доктрину в этом направлении [роста демографии]. Нет логики, мы не понимаем, куда мы движемся, не понимаем сути этих программ, если они есть. Мы все говорим о морали, этике, совести. Но это ведь не отдельно взятый случай. Мы не можем говорить об идеальных родителях, потому что мы пережили 90-е. Мы пожинаем эти плоды. В кругу психиатров это называется потерянным поколением. Мы находимся в рамках абсолютного нравственного вакуума», — заявил психиатр.

Напомним, за последние две недели в Москве произошло сразу два громких инцидента с участием матерей, бросивших своих детей в общественных местах. Так, одна женщина оставила двухлетнюю дочь в поликлинике. После задержания она заявила, что ребёнок мешает ей наладить личную жизнь. Другая мать бросила шестилетнего сына в игровой комнате ТЦ. В телефонном разговоре с сотрудниками центра она заявила, что ребёнок ей не нужен и предложила оставить его себе.

Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей

ФОТО: Public Domain Pictures
ТЕГИ:ДетиДемографияПсихиатрия