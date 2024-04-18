19.04.2024 в 12.00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Ослабление или девальвация: достигнет ли доллар отметки в 100?»

Биржевой курс доллара сейчас поднялся выше отметки 94 рублей, в чем «виноваты» сезонность, экономические санкции и проблемы с международными расчетами, пишут в СМИ. Это случилось впервые с 30 октября 2023 года. Эксперты допускают, что к концу лета - началу осени курс американской валюты может преодолеть психологическую отметку в 100 рублей. Рынок ожидает, какое решение примут власти в отношении действия президентского указа об обязательной продаже валютной выручки. Срок действия документа истекает 30 апреля. Ходят слухи, что российские экономисты растеряли оптимизм в отношении рубля.

Участники пресс-конференции:

заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, глава Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов;

директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков;

В ходе пресс-конференции будут обсуждаться следующие вопросы:

Что ожидает курс рубля в 2024 году?

На сколько ожидается повышение курса доллара, достигнет ли он отметки в 100 рублей?

Чем вызван резкий скачок курса?

Какова ситуация на бирже?

Какой курс выгоден российской экономике?

Какие «сценарии» могут быть после 30 апреля в отношении валютной выручки?





Брифинг состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало брифинга в 12:00

Интернет-трансляция будет доступна на сайте www.nsn.fm

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 5945437

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



