19.04.2024 в 12.00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Ослабление или девальвация: достигнет ли доллар отметки в 100?»
Биржевой курс доллара сейчас поднялся выше отметки 94 рублей, в чем «виноваты» сезонность, экономические санкции и проблемы с международными расчетами, пишут в СМИ. Это случилось впервые с 30 октября 2023 года. Эксперты допускают, что к концу лета - началу осени курс американской валюты может преодолеть психологическую отметку в 100 рублей. Рынок ожидает, какое решение примут власти в отношении действия президентского указа об обязательной продаже валютной выручки. Срок действия документа истекает 30 апреля. Ходят слухи, что российские экономисты растеряли оптимизм в отношении рубля.
Участники пресс-конференции:
- заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, глава Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов;
- директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков;
В ходе пресс-конференции будут обсуждаться следующие вопросы:
- Что ожидает курс рубля в 2024 году?
- На сколько ожидается повышение курса доллара, достигнет ли он отметки в 100 рублей?
- Чем вызван резкий скачок курса?
- Какова ситуация на бирже?
- Какой курс выгоден российской экономике?
- Какие «сценарии» могут быть после 30 апреля в отношении валютной выручки?
Брифинг состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало брифинга в 12:00
Интернет-трансляция будет доступна на сайте www.nsn.fm
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
8 (903) 5945437
Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8