Экономист Змиев: Доллар превысит 100 рублей к июню 2024 года
19 апреля 202413:37
Дарья Казакова
Если к концу года курс доллара будет 150-160 рублей, то экономические процессы в стране забурлят, заявил в пресс-центре НСН экономист Евгений Змиев.
Повышенный курс доллара поможет развитию российской экономики, заявил в пресс-центре НСН экономист, профессиональный эксперт в области управления предприятиями, член Советов директоров ряда российских компаний Евгений Змиев.
«Курс 94 рубля за доллар – недостаточный курс для развития экономики. В августе и октябре 2023 года было 100 рублей. Уверен, что сейчас с началом летнего туристического сезона курс доллара перевалит за 100 уже в июне. Дальше максимальный курс, который показан на Мосбирже – 121 рубль за доллар. Мы однозначно к нему придем. Если исходить из целей экономического роста, курс доллара к концу этого года должен быть 150-160 рублей. Тогда экономические процессы в стране настолько забурлят, что власти только будут отчитываться о росте доходов населения, открытии новых бизнесов и о повышении доходов в бюджет», - сообщил он.
Ранее курс доллара превысил отметку в 94 рубля впервые с 30 октября 2023 года. При этом евро достиг 99,88 рубля, напоминает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru