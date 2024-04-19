Экономист Кабаков: Правительство РФ и ЦБ ведут экономику к тупиковому развитию
Действия правительства РФ и Центрального банка приводят к тупиковому развитию российской экономики, сказал в эфире НСН Ярослав Кабаков.
Состояние российской экономики не позволяет планировать наперед, она находится в сложном состоянии, заявил в пресс-центре НСН директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков.
«Российская экономика сейчас в сложном, мягко говоря, безвыходном состоянии. Текущие действия, которые осуществляются правительством РФ и Центральным банком, приводят ее к тупиковому развитию. Мы решаем локальные текущие задачи, прогнозирование идет краткосрочное. Если мы увидим замедление мировой экономики, начнется снижение цен на углеводороды, то, весьма вероятно, ситуация с российским бюджетом сильно усугубится. С другой стороны, доходы бюджета сейчас растут достаточно неплохо, учитывая текущие цены на нефть в районе 80-90 долларов за баррель по Brent. Второй момент – феноменальный бюджетный стимул. Инфляция в российской экономике берет свое начало из денег, которые правительство вкидывает в экономику. Долго ли продлится такая ситуация? Центральный банк вынужден при таком бюджетном стимуле повышать ключевую ставку, удерживая ее на высоком уровне», - сказал он.
Ранее Минэкономразвития представило обзор, согласно которому годовая инфляция в России с 9 по 15 апреля ускорилась до 7,83%. При этом экономисты повысили свой прогноз по среднему уровню ключевой ставки в ближайшие три года. На 2024 год ожидания по ключевой ставке повышены до 14,9% годовых. Ранее показатель составлял 14,5%, напоминает «Радиоточка НСН».
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