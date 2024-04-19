Депутат Кирьянов: Золото является хорошим вариантом инвестиций

Покупая золото, россияне не только сохраняют сбережения, но и поддерживают экономику страны, сказал НСН Артем Кирьянов.

Россиянам доступны выгодные условия покупки драгоценных металлов и камней, а также золота, сообщил в пресс-центре НСН заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, глава Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов.

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«Мы сняли НДС для покупок физическими лицами золота, драгоценных металлов и драгоценных камней. Сегодня один из вариантов инвестиций, сбережения средств - покупка золота. Его мы добываем сами, золотодобытчики не остаются без работы. Инвестируя в золото, мы не только сохраняем деньги от инфляции, но еще и поддерживаем российскую экономику. Золото в мерных слитках можно покупать по одному грамму. Инвестиция в драгоценные камни дороже. Сейчас вход в инвестиции в «Алросе» – эквивалент 20 тысячам долларов. При этом в компании начинает работать система обратного выкупа бриллиантов, всегда можно будет без проблем обменять камни на деньги», - пояснил он.

Ранее стоимость золота обновила рекорд и впервые в истории превысила отметку в $2400 за унцию. С начала года драгоценный металл прибавил в стоимости почти 15%, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Наймушин
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