Экономист Змиев: Банковские вклады выигрывают у валюты
Действующая ставка делает банковские вклады наиболее доходным инструментом для населения, однако интерес к валюте начнет возрастать в конце лета-начале осени, рассказал НСН экономист Евгений Змиев.
На данный момент лучшим инструментом для сохранения денег являются банковские вклады, а не валюта, однако к концу лета тенденция сменится. Об этом в пресс-центре НСН рассказал экономист, профессиональный эксперт в области управления предприятиями, член Советов директоров ряда российских компаний Евгений Змиев.
«Сейчас банковские вклады с тем процентом доходности, который есть, однозначно выигрывают у валюты. Это одна из целей, которую ставил Центральный банк. Но, как только процентные ставки будут снижаться, а Центробанк обещает начать это в конце лета - начале осени, интерес к валюте будет возрастать. Большая часть населения не заметила активный призыв Центробанка к богатым людям России выводить валюту за рубеж. Достаточно крупные лимиты сумм в долларах, которые в иностранной валюте можно выводить за рубеж, говорят о том, что Центробанк содействует этому. В этом случае при наступлении санкций в отношении Мосбиржи и других участников межгосударственных расчетов пострадает меньшее количество людей. Каждый решает, исходя из своих ресурсов, объема финансовой подушки – покупать валюту и вывозить ее, или же хранить деньги в России. Доходности по доллару и евро на уровне нуля, здесь только расчет на рост курсовой стоимости долларов и евро», - пояснил он.
Ранее сообщалось, что средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в десяти крупнейших российских банках во второй декаде марта 2024 года снизилась до 14,7% годовых. При этом в середине января 2024 года показатель составлял 14,88% годовых, передает «Радиоточка НСН».
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