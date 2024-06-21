26.06.2024 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится брифинг заместителя начальника Главного управления Федеральной службы войск нацгвардии России по Москве полковника полиции Александра Самойлова на тему: «Оружие у россиян: условия владения и статистика использования»

Всё чаще в СМИ появляются новости о драках и массовых потасовках с применением огнестрельного оружия. Буквально на днях пьяный москвич набросился на группу молодых людей и угрожал им оружием. В конце мая на юге Москвы произошла перестрелка. В конфликте участвовали 15 человек, один из них применил травматическое оружие, в результате чего двоих госпитализировали в больницу. Похожий инцидент был в столице в начале мая: тогда в потасовке со стрельбой на севере города участвовали трое, никто не пострадал. Во всех случаях следствие завело уголовные дела.

В ходе брифинга будут затронуты следующие вопросы:

Сколько москвичей являются владельцами гражданского оружия?

Кто и как может получить лицензию на покупку оружия?

Какие виды оружия можно купить без разрешения?

Какое оружие запрещено в России?

Какие есть виды разрешений на оружие?

Кого могут лишить лицензии на оружие?

Какие в России правила ношения оружия?

Как можно пользоваться оружием в России?

Что грозит за незаконное приобретение и хранение оружия?

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 12:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

+7 9161077734

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

