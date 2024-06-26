Росгвардия: В Москве в гражданском обороте 650 тысяч единиц оружия

Более 280 тысяч москвичей имеют разрешение на владение оружием, заявил в пресс-центре НСН Александр Самойлов.

В Москве в гражданском обороте зарегистрировано порядка 650 тысяч единиц гражданского оружия, более половины - гладкоствольное охотничье оружие, сказал в пресс-центре НСН заместитель начальника Главного управления Федеральной службы войск нацгвардии России по Москве, полковник полиции Александр Самойлов.

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«В подразделениях лицензионно-разрешительной работы главного управления Росгвардии по городу Москве состоит больше 280 тысяч владельцев оружия. Эти граждане имеют в собственности порядка 650 тысяч единиц гражданского оружия. Граждане владеют разными типами оружия: охотничье, спортивное, оружие самообороны, оружие, которое приобретается для коллекционирования. Все это оружие состоит на учете наших подразделений города. Оружие разнообразно - от газовых пистолетов до высокоточных спортивных или охотничьих карабинов и винтовок. Самый распространенный тип гражданского оружия, который находится в собственности граждан, это гладкоствольное охотничье длинноствольное оружие. Оно составляет более половины от всего количества зарегистрированного оружия в Москве», - сказал собеседник НСН.

Ранее подполковник запаса МВД РФ Олег Иванников в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что в России усилили контроль за оборотом оружия, но преступные группировки не собираются отказываться от прибыльной контрабанды.

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