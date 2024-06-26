«Все равно оружие!»: В Росгвардии назвали подходящее женщинам оружие для самообороны
При несоблюдении условий сохранности приобретенного оружия человеку будет грозить административная ответственность, даже если для этого оружия не нужна лицензия, сказал НСН Александр Самойлов.
Заместитель начальника Главного управления Федеральной службы войск нацгвардии России по Москве, полковник полиции Александр Самойлов в пресс-центре НСН заявил, что девушка сможет самостоятельно выбрать тип оружия для самообороны при прохождении теории и практики обращения с ним.
«У нас без лицензии разрешается приобретать газовые баллончики, скоровые разрядники. Однако, это оружие не перестает быть оружием от того, что приобретается без лицензии, потому что в Федеральном законе об оружии так написано. Если не будут обеспечены условия сохранности приобретенного баллончика, то это повлечет административную ответственность. Для самообороны у нас есть огнестрельное оружие ограниченного поражения. Перечень моделей и типов этих изделий достаточно обширен. Думаю, перед тем, как девушка подаст заявление на приобретение оружия, она будет проходить теоретическую и практическую части правил безопасного обращения с оружием, она сможет конкретно посмотреть, какие модели ей нравятся», - сказал собеседник НСН.
Ранее Самойлов заявил «Радиоточке НСН», что в России приобрести оружие, на которое не нужно разрешение, могут граждане старше 18 лет.
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