Только после сертификации: В Росгвардии перечислили запрещенное в России оружие

По его словам, в гражданском обороте запрещены пули или патроны с пулями, использующимися в боевом оружие.

«Также запрещены патроны с пулями или пули бронебойного, зажигательного, разрывного или трассирующего действия. Такие патроны используются в боевом оружие, в гражданском обороте они запрещены. Также запрещены оружие или иные предметы, поражающие действия которых основаны на использовании радиоактивного излучения или биологических факторов. Запрещено газовое оружие, снаряженное нервно-паралитическими, отравляющими и другими веществами, неразрешенными к применению органами здравоохранения», - заключил Самойлов.

Ранее он рассказал «Радиоточке НСН» о том, что в Москве в гражданском обороте зарегистрировано порядка 650 тысяч единиц гражданского оружия, более половины - гладкоствольное охотничье оружие.

