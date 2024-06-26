Только после сертификации: В Росгвардии перечислили запрещенное в России оружие
В России запрещен оборот оружия, которое не прошло сертификацию в установленном порядке, заявил в пресс-центре НСН Александр Самойлов.
Заместитель начальника Главного управления Федеральной службы войск нацгвардии России по Москве, полковник полиции Александр Самойлов в пресс-центре НСН рассказал о запрещенном на территории России оружии.
«В России запрещен оборот оружия, которое не прошло сертификацию в установленном порядке. Если говорить подробнее, то на территории РФ запрещен оборот в качестве гражданского оружия огнестрельного длинноствольного оружия с ёмкостью магазина барабана более 10 патронов. Также запрещен оборот оружия, имеющего конструкции, которые позволяют сделать его длину менее 800 миллиметров, при этом теряется возможность выстрела. Также запрещено огнестрельное оружие, имитирующее другие предметы, метательное, бросковое оружие, кастеты и другие специально приспособленные для использования в качестве оружия предметы, кроме спортивных снарядов и предметов, имеющих культурную ценность», - сказал собеседник НСН.
По его словам, в гражданском обороте запрещены пули или патроны с пулями, использующимися в боевом оружие.
«Также запрещены патроны с пулями или пули бронебойного, зажигательного, разрывного или трассирующего действия. Такие патроны используются в боевом оружие, в гражданском обороте они запрещены. Также запрещены оружие или иные предметы, поражающие действия которых основаны на использовании радиоактивного излучения или биологических факторов. Запрещено газовое оружие, снаряженное нервно-паралитическими, отравляющими и другими веществами, неразрешенными к применению органами здравоохранения», - заключил Самойлов.
Ранее он рассказал «Радиоточке НСН» о том, что в Москве в гражданском обороте зарегистрировано порядка 650 тысяч единиц гражданского оружия, более половины - гладкоствольное охотничье оружие.
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