В Росгвардии напомнили, за что в России отбирают разрешение на оружие
26 июня 202413:09
Александра Веснина
С 2022 года российское законодательство стало более требовательным к нарушителям, поэтому теперь лицензию на оружие могут отобрать за вождение в пьяном виде, заявил НСН Александр Самойлов.
Заместитель начальника Главного управления Федеральной службы войск нацгвардии России по Москве, полковник полиции Александр Самойлов в пресс-центре НСН рассказал, за что в России могут отобрать лицензию на оружие.
«Владельцы оружия могут лишиться разрешения, если они были осуждены за умышленное преступление, повторно привлечены к административной ответственности за правонарушения, посягающие на общественный порядок, если они не прошли медицинское освидетельствование на отсутствие противопоказаний на владение оружием, либо не прошли поверку знаний о безопасном владении оружием и так далее. С 2022 года законодательство стало более требовательным к нарушителям. Так, лишить лицензии на оружие могут граждан, привлеченных к административной ответственности, предусматривающей административный арест. Отобрать лицензию могут за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения или передачу прав управления лицу, находящемуся в состоянии опьянения, а также за отказ от освидетельствования на состояние опьянения», - сказал собеседник НСН.
Ранее Самойлов в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что в России запрещен оборот оружия, которое не прошло сертификацию в установленном порядке.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru