Пневматика и шокеры: Какое оружие можно приобрести в России без лицензии
26 июня 202412:30
Александра Веснина
В России приобрести оружие, на которое не нужно разрешение, могут граждане старше 18 лет, заявил в пресс-центре НСН Александр Самойлов.
Разрешение на владение оружием могут получить россияне старше 21 года, сказал в пресс-центре НСН заместитель начальника Главного управления Федеральной службы войск нацгвардии России по Москве, полковник полиции Александр Самойлов.
«Право на приобретение оружия на территории России имеют граждане, достигшие 21 года. Без разрешения можно приобрести механические распылители, аэрозольные и другие устройства, снаряженные слезоточивыми или раздражающими веществами, электрошоковые устройства, пневматическое оружие с определенными характеристиками, а также списанное оружие, более известное как «охолощенное». Приобрести такое оружие могут граждане старше 18 лет, - сказал собеседник НСН.
Ранее Самойлов рассказал «Радиоточке НСН», что более 280 тысяч москвичей имеют разрешение на владение оружием.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru