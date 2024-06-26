Пневматика и шокеры: Какое оружие можно приобрести в России без лицензии

В России приобрести оружие, на которое не нужно разрешение, могут граждане старше 18 лет, заявил в пресс-центре НСН Александр Самойлов.

Разрешение на владение оружием могут получить россияне старше 21 года, сказал в пресс-центре НСН заместитель начальника Главного управления Федеральной службы войск нацгвардии России по Москве, полковник полиции Александр Самойлов.

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«Право на приобретение оружия на территории России имеют граждане, достигшие 21 года. Без разрешения можно приобрести механические распылители, аэрозольные и другие устройства, снаряженные слезоточивыми или раздражающими веществами, электрошоковые устройства, пневматическое оружие с определенными характеристиками, а также списанное оружие, более известное как «охолощенное». Приобрести такое оружие могут граждане старше 18 лет, - сказал собеседник НСН.

Ранее Самойлов рассказал «Радиоточке НСН», что более 280 тысяч москвичей имеют разрешение на владение оружием.

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ФОТО: DPA/TASS
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