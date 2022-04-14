18.04.2022 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Опустевшие офисы России. Какой объем коммерческой недвижимости на стопе?»

Санкции и разрыв логистических цепочек, а также отношений с поставщиками из стран Запада значительно сказались на российском офисном рынке. По сообщениям СМИ российские и украинские компании переезжают на Кипр. Иностранные компании также уходят, офисы стали пустеть и на сегодняшний день вакансия достигла 9,7% в офисах класса А и 5,8% в классе В.

Аналитики предсказали удвоение доли свободных дорогих офисов в Москве в ближайшее время, а к концу 2022 года в Москве может освободиться 25–30% качественных офисов, то есть помещений класса А.



В ходе пресс-конференции участники обсудят:

Сколько иностранных компаний ушло из России?

Что происходит с ценами на офисную недвижимость?

Планируется ли временное закрытие офисных площадей?

Каким меры по улучшению ситуации планируют предпринять арендодатели?

Почему уходят российские компании?

Участники пресс-конференции:

Александр Ошурко , управляющий директор компании Praedium

, управляющий директор компании Praedium Алексей Бондаренко , Управляющий партнер партнер Рентавик

, Управляющий партнер партнер Рентавик Ростислав Биденко, исполнительный директор компании CODEVELOPMENT

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 14:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

+7 495 925-04-49

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



