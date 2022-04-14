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Анонс

Опустевшие офисы России. Какой объем коммерческой недвижимости на стопе?

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Начало конференции

14:00

18 апреля 2022

Адрес проведения

Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2

аккредитация журналистов

+7 495 925-04-49

18.04.2022 состоится пресс-конференция, посвященная ситуации на рынке офисной недвижимости.

18.04.2022 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Опустевшие офисы России. Какой объем коммерческой недвижимости на стопе?»

Санкции и разрыв логистических цепочек, а также отношений с поставщиками из стран Запада значительно сказались на российском офисном рынке. По сообщениям СМИ российские и украинские компании переезжают на Кипр. Иностранные компании также уходят, офисы стали пустеть и на сегодняшний день вакансия достигла 9,7% в офисах класса А и 5,8% в классе В.

Аналитики предсказали удвоение доли свободных дорогих офисов в Москве в ближайшее время, а к концу 2022 года в Москве может освободиться 25–30% качественных офисов, то есть помещений класса А.


В ходе пресс-конференции участники обсудят:

  • Сколько иностранных компаний ушло из России?
  • Что происходит с ценами на офисную недвижимость?
  • Планируется ли временное закрытие офисных площадей?
  • Каким меры по улучшению ситуации планируют предпринять арендодатели?
  • Почему уходят российские компании?

Участники пресс-конференции:

  • Александр Ошурко, управляющий директор компании Praedium
  • Алексей Бондаренко, Управляющий партнер партнер Рентавик
  • Ростислав Биденко, исполнительный директор компании CODEVELOPMENT

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 14:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

+7 495 925-04-49

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8


ФОТО: Галс
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