18.04.2022 состоится пресс-конференция, посвященная ситуации на рынке офисной недвижимости.
18.04.2022 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Опустевшие офисы России. Какой объем коммерческой недвижимости на стопе?»
Санкции и разрыв логистических цепочек, а также отношений с поставщиками из стран Запада значительно сказались на российском офисном рынке. По сообщениям СМИ российские и украинские компании переезжают на Кипр. Иностранные компании также уходят, офисы стали пустеть и на сегодняшний день вакансия достигла 9,7% в офисах класса А и 5,8% в классе В.
Аналитики предсказали удвоение доли свободных дорогих офисов в Москве в ближайшее время, а к концу 2022 года в Москве может освободиться 25–30% качественных офисов, то есть помещений класса А.
В ходе пресс-конференции участники обсудят:
- Сколько иностранных компаний ушло из России?
- Что происходит с ценами на офисную недвижимость?
- Планируется ли временное закрытие офисных площадей?
- Каким меры по улучшению ситуации планируют предпринять арендодатели?
- Почему уходят российские компании?
Участники пресс-конференции:
- Александр Ошурко, управляющий директор компании Praedium
- Алексей Бондаренко, Управляющий партнер партнер Рентавик
- Ростислав Биденко, исполнительный директор компании CODEVELOPMENT
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало пресс-конференции в 14:00
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
+7 495 925-04-49
Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8