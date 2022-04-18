Небольшое помещение в «Москва-сити» можно снять за 50 тысяч рублей
Значительного падения цен на офисы в деловом районе «Москва-Сити» нет, однако небольшое помещение сегодня можно снять за 45-50 тысяч рублей, рассказал член ассоциации «КОКОН» Виктор Розенберг.
В небоскребах «Москва-Сити» можно снять небольшое помещение за 50 тысяч рублей, однако крупные офисы сейчас арендуют редко, рассказал в пресс-центре НСН руководитель брокерского отдела консалтинговой компании OF.ru, член ассоциации «КОКОН» Виктор Розенберг.
«В Сити есть помещения по 50 метров. Они стоят 45-50 тысяч рублей, если небольшие помещения. Некоторые сдают за 70, но здесь шансов мало [сдать]. Я не заметил каких-то серьезных дисконтов. Просто понятно, что найти на этаж в Сити арендатора крайне сложно. А на 100 метров, на 10 рабочих мест, плюс переговорная или кабинет руководителя, арендатора найти легко. Я не заметил, чтобы цены как-то упали. Но многие повысили», - рассказал Розенберг.
Ранее Розенберг спрогнозировал рост популярности коворкингов взамен долгосрочной аренды офисов. По его словам, уже подготовленное для работы помещение обойдется компаниям дешевле, чем собственный офис.
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