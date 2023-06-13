14.06.2023 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Опасный туризм: стоит ли ехать сегодня за рубеж?»

Российские туристы традиционно в свой отпуск выбирают пляжные направления Турции, Египта и Тайланда. Однако, эксперты сообщают об участившихся нападений акул на людей по данным направляениям. Например, в Египте недавно акула растерзала туриста из России. В связи с чем в Хургаде объявили запрет на купание в море, который может продлиться до конца лета из-за высокого риска нападения акул. Турция по-прежнему остается самым востребованным зарубежным направлением для отдыха. Но слухи о резком подорожании путевок для туристов из РФ и некачественном сервисе заставляют часть россиян задуматься, стоит ли ехать в Анталью, Сиде, Белек и Мармарис. А в Таиланде на острове Пхукет уже более 100 человек заразились неизвестным вирусом.

Участники пресс-конференции:

Генеральный директор компании TEZ TOUR Воскан Арзуманов;

Вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян;

В ходе пресс-конференции участники обсудят следующие вопросы:

Куда чаще всего сегодня бронируют туры россияне?

Насколько подорожали туры в Турцию и Египет этим летом?

Как негативные новости отражаются на спросе туров по популярным направлениям?

Какие направление могут быть потенциально опасными для туризма?

Какие альтернативы Турции, Египту и Тайланду сегодня существуют для российского туриста?

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 14:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

+7 916 107 77 34

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

