Турция недосчиталась миллиона туристов из России из-за высоких цен

В этом году турецкие курорты сильно завысили цены, что отпугнуло часть россиян в начале сезона, заявил вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян в пресс-центре НСН.

«В этом году цены по Турции оказались очень высокие. Многие люди просто испугались туда ехать, начали искать какие-то замены. Кто-то поехал по России, кто-то в Абхазию, кто-то выбрал Египет или Арабские Эмираты. Но Турция в этом году на раннем бронировании недосчиталась примерно миллиона россиян. Сейчас турки лихорадочно пытаются исправить ситуацию, резко снижают цену. Мы видим, как мировые бренды в Турции снижают цены на 30%. Загрузка раньше популярных отелей сегодня иногда составляет 40-50%, если они не снижают цены. Это главная тенденция рынка этого года, что турки дали высокие цены», - рассказал он.

Российские туристы традиционно в свой отпуск выбирают пляжные направления Турции, Египта и Таиланда. При этом в Египте недавно акула растерзала туриста из России, а слухи о резком подорожании путевок для туристов из РФ и некачественном сервисе заставляют россиян задуматься, стоит ли ехать в Анталью, Сиде, Белек и Мармарис в этом году. Появились также сообщения о том, что в Таиланде на острове Пхукет уже более ста человек заразились неизвестным вирусом.

