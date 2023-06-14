Турция недосчиталась миллиона туристов из России из-за высоких цен
Вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян заявил, что в начале сезона многие сделали выбор в пользу Египта или ОАЭ.
В этом году турецкие курорты сильно завысили цены, что отпугнуло часть россиян в начале сезона, заявил вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян в пресс-центре НСН.
«В этом году цены по Турции оказались очень высокие. Многие люди просто испугались туда ехать, начали искать какие-то замены. Кто-то поехал по России, кто-то в Абхазию, кто-то выбрал Египет или Арабские Эмираты. Но Турция в этом году на раннем бронировании недосчиталась примерно миллиона россиян. Сейчас турки лихорадочно пытаются исправить ситуацию, резко снижают цену. Мы видим, как мировые бренды в Турции снижают цены на 30%. Загрузка раньше популярных отелей сегодня иногда составляет 40-50%, если они не снижают цены. Это главная тенденция рынка этого года, что турки дали высокие цены», - рассказал он.
Российские туристы традиционно в свой отпуск выбирают пляжные направления Турции, Египта и Таиланда. При этом в Египте недавно акула растерзала туриста из России, а слухи о резком подорожании путевок для туристов из РФ и некачественном сервисе заставляют россиян задуматься, стоит ли ехать в Анталью, Сиде, Белек и Мармарис в этом году. Появились также сообщения о том, что в Таиланде на острове Пхукет уже более ста человек заразились неизвестным вирусом.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru