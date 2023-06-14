Россиян предупредили о повышении цен на отели в Сочи в июле
Вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян заявил, что в Сочи действует динамическое ценообразование, цены будут повышаться, но места будут даже в разгар сезона.
Вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян в пресс-центре НСН рассказал, что в Сочи летом действует динамическое ценообразование, поэтому места в отелях будут даже в июле-августе, но цены будут повышаться.
«Конечно, в Сочи номера есть. Сейчас во всех отелях действует динамическое ценообразование. Первые номера продают дешевле, а потом повышают цены. В июле-августе в отелях будут места. Какой-то отель продастся, но будут места в соседнем. Но доступность цен будет снижаться. По высоким ценам мест полно даже в июле-августе», - отметил он.
В этом году турецкие курорты сильно завысили цены, что отпугнуло часть россиян в начале сезона, заявил вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян ранее в пресс-центре НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru