Туроператоры рассказали, как нападение акулы в Египте отразилось на продажах путевок
Алексан Мкртчян и Воскан Арзуманов отметили, что спрос падает на 20% только после повторного нападения.
Нападение акулы на россиянина в Египте никак не повлияло на спрос по данному направлению, заявил вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян в пресс-центре НСН.
«Этот случай так запомнился, потому что там погиб россиянин. Мы ждали, что будет повторное нападение. По нашим наблюдениям, в течение пяти-шести дней происходит повторное нападение в половине случаев. Если это не повторилось, этого больше не будет. Из нашей практики продажи не замирают ни на секунду в случае нападения. В случае повторного нападения продажи падают минимум на две недели и минимум на 20%. Сейчас продажи не упали даже на 1%», - рассказал он.
Со своей стороны, генеральный директор компании TEZ TOUR Воскан Арзуманов добавил, что туроператоры предоставляют список отелей, которые оборудованы сетками от акул. Последний инцидент на спрос не повлиял.
«Звонков было много, но они были больше интересующиеся. На продажах это никак не сказалось. К сожалению, Красное море – это море, где много рыбок, на которых и хотят посмотреть туристы. Конечно, там есть акулы, но есть список отелей, который оборудованы сетками. У нас это есть в общем доступе. Мы не заметили, что эта ситуация как-то сказалась на спросе», - добавил он в пресс-центре НСН.
В этом году турецкие курорты сильно завысили цены, что отпугнуло часть россиян в начале сезона, заявил вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян ранее в пресс-центре НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru