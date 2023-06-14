«Сочи не по карману»: Названы самые популярные туристические направления в России

Вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян в пресс-центре НСН назвал самые популярные направления для летнего отпуска в России.

«Сочи – единственный работающий аэропорт на всем побережье. Поэтому на первом месте Краснодарский край. Дальше идет Абхазия, потому что многим Сочи не по карману, а многодетным семьям в Абхазии можно сэкономить 5-10 тысяч в сутки. На третьем месте Санкт-Петербург, так как Европа закрыта. Дальше идет Калининград, вся Калининградская область, Дагестан и Каспийское море. Дагестан в этом году выстрелил очень сильно, так в Сочи дорого. С большим отставанием в рейтинге самых популярных направлений – Татарстан, Карелия, Байкал. Так как существенная разница в количестве отелей», - отметил он.

В этом году турецкие курорты сильно завысили цены, что отпугнуло часть россиян в начале сезона, заявил вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян ранее в пресс-центре НСН.



