В TEZ TOUR представили средний чек на летний отдых в Турции

Турецкая «четверка» на «все включено» на десять дней в среднем стоит 100 тысяч рублей на двоих, заявил генеральный директор компании TEZ TOUR Воскан Арзуманов в пресс-центре НСН.

«Ранее бронирование после пандемии очень сильно просело. Это касается не только Турции, но и всех направлений. Если говорить по ценам, то цены от прошлогодних по нашему среднему чеку, не особо отличаются. Отличаются только из-за курса евро. По среднему чеку, турецкая «четверка» на «все включено» на десять дней в среднем стоит 100 тысяч рублей на двоих. Это со всеми сборами, самолетами, трансферами. «Пятерку» в среднем покупают за 130-150 тысяч рублей. Конечно, сильно заметно удорожание в лакшери сегменте – цена выросла до 750 тысяч на двоих по сравнению с 500 тысячами. У нас по брони на данный момент 70% - это пятизвездочные отели, 20% - «четыре звезды», 10% - отели в три звезды. Турция – это номер один среди выездного туризма, у Турции летом конкурентов нет», - рассказал он.

В этом году турецкие курорты сильно завысили цены, что отпугнуло часть россиян в начале сезона, заявил вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян ранее в пресс-центре НСН.

