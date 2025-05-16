20.05.2025 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Одиночки в сети: Может ли нейросеть заменить психолога?»

В СМИ говорят, что ИИ способен стать решением проблемы одиночества и дефицита человеческого взаимодействия, выполняя функции друга и доступного психотерапевта. Психологи и психиатры уверены, что ИИ бывает полезен и для специалистов, и для пациентов, но лишь в некоторых моментах. Полную замену психологов ИИ специалисты считают скорее опасной.

В то время как некоторые видные деятели технологической индустрии предсказывают будущее, где искусственный интеллект (ИИ) вытеснит людей-работников, недавние исследования показывают, что текущие возможности нейросетей далеки от требований полноценной офисной работы. Проделав несколько экспериментов, ученые выяснили, что искусственный интеллект (ИИ) будет заниматься размышлениями, а роботы — физическим выполнением задач.

Участники пресс-конференции:

первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая ;

; председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель «LiveInternet» Герман Клименко ;

; психолог Анна Баленко.

В ходе пресс-конференции участники обсудят следующие вопросы:

Как нейросети меняют рынок труда?

Кого нейросети уже уволили?

Какие новые профессии появляются для работы с ИИ?

Насколько чат GPT – компетентный психолог?

Может ли возникать зависимость от нейросетей?

Насколько опасно слушаться чат GPT?

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 12.00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

