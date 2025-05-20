Дети и подростки зачастую обращаются с вопросами к нейросетям, что вызывает некоторые опасения, но законодатели пока не могут контролировать эту сферу, заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая в пресс-центре НСН.

«Эта тема еще не так изучена, но в реальной жизни это уже активно используется. Дети, например, все чаще обращаются за помощью к искусственному интеллекту. Подростки, когда им некому рассказать что-то, обращаются к подруге «Алисе». Ужасная статистика к нам пришла о том, что дети считают «Алису» членом семьи. Психологов стали заменять нейросети, с проблемой обращаются к ИИ. Есть реальные истории, когда люди таким образом экономят на психологах. Другое дело, что мы про этот искусственный интеллект очень мало что знаем. А работа психолога – это все-таки работа врача. Он сначала спрашивает, какие проблемы, какие симптомы и так далее. Это стандарт общения врача с пациентом. А когда этот стандарт переходит в ту плоскость, которая нами не была еще изучена. Мы с точки зрения законодателей не понимаем, как нам относиться к этим комментариям», - отметила она.

СМИ сообщают, что ИИ способен стать решением проблемы одиночества и дефицита человеческого взаимодействия, выполняя функции друга и доступного психотерапевта. Психологи и психиатры уверены, что ИИ бывает полезен и для специалистов, и для пациентов, но лишь в некоторых моментах. Полную замену психологов ИИ специалисты считают скорее опасной.

В то время как некоторые видные деятели технологической индустрии предсказывают будущее, где искусственный интеллект (ИИ) вытеснит людей-работников, недавние исследования показывают, что текущие возможности нейросетей далеки от требований полноценной офисной работы. Проделав несколько экспериментов, ученые выяснили, что искусственный интеллект (ИИ) будет заниматься размышлениями, а роботы — физическим выполнением задач.

