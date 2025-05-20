ChatGPT существенно эффективнее 80% психологов, заявил председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель «LiveInternet» Герман Клименко в пресс-центре НСН.

«У нас в стране десять тысяч гинекологов, десять тысяч урологов. При этом знаете, сколько у нас зарегистрировано психологов? 87 тысяч. Кто эти люди? Я утверждаю, что любой ChatGPT существенно эмпатичнее и эффективнее, чем 80% психологов с документами об образовании. Давайте спасем 80% населения. Люди не боятся открыться ChatGPT и рассказать то, что не всегда расскажут врачу. В поликлиниках, особенно за МКАД, у врачей никакой эмпатии нет. А ChatGPT здоровается всегда и прощается, людям это нужно», - рассказал он.

ChatGPT не может ставить психиатрические диагнозы и рекомендовать лечение, заявила психолог Анна Баленко в пресс-центре НСН.

