«Занимают место»: Искусственный интеллект «уволит» психологов и программистов

Основатель «LiveInternet» Герман Клименко заявил НСН, что профессионалы своего дела могут не переживать, а вот «неудачных» психологов и программистов заменят ИИ. 

Искусственный интеллект расчистит всех непрофессионалов, включая сферу программистов и психологов, заявил председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель «LiveInternet» Герман Клименко в пресс-центре НСН.

«Задача искусственного интеллекта – это сортировка, никто никого не уволит. Мы уберем с поля неудачных психологов, астрологов, эндокринологов и так далее. Зачем занимать рабочее место? Искусственный интеллект расчистит всех непрофессионалов. Профессионалам не нужно ничего бояться. От профессиональных программистов и психологов мы не избавимся. Лицензирование психологов это путь в пропасть, такое уже было, это шаг назад», - рассказал он.

Дети и подростки зачастую обращаются с вопросами к нейросетям, что вызывает некоторые опасения, но законодатели пока не могут контролировать эту сферу, заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая в пресс-центре НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Красноухов
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