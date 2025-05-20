Психолог заявила, что 470 миллионов людей страдают зависимостью от гаджетов
Люди сегодня чувствуют реальную тревогу, если им скажут не трогать телефон два часа, заявила НСН психолог Ксения Петрова.
У человека возникает зависимость от любых гаджетов, включая телевизор, в мире 470 миллионов людей с «электронной» зависимостью, заявила клинический психолог, спикер Российской лиги психологов и психотерапевтов Ксения Петрова в пресс-центре НСН.
«У человека возникает зависимость от любых гаджетов, включая телевизор. Мозг так устроен, он реагирует на сигналы света, звука, это эволюционно так сложилось. Когда внимание захвачено чем-то, это приводит к зависимости. Это касается и нейросетей, где вас всегда встретит приятный женский голос, забота, внимание и так далее. Вы подсаживаетесь на эту штуку. Человеку не нужно думать, можно просто вбить в ChatGPT. Наркозависимых в мире около 300 миллионов, зависимых от электронных устройств – около 470 миллионов. Люди очень быстро втягиваются. Люди сегодня чувствуют тревогу, если им скажут не трогать телефон два часа», - отметила она.
Дети и подростки зачастую обращаются с вопросами к нейросетям, что вызывает некоторые опасения, но законодатели пока не могут контролировать эту сферу, заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая в пресс-центре НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru