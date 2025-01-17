20.01.2025 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Новые вспышки свиного гриппа: Как защитить себя от вирусов?»

После возвращения взрослых и детей с новогодних каникул в России пошла вверх заболеваемость гриппом и ОРВИ. За прошлую неделю зарегистрировано на 31,9% заражений больше, чем на предыдущей, сообщил Роспотребнадзор. Доля больных гриппом пока относительно невелика, но она неуклонно растет. При этом преобладает вирус типа А (H1N1)2009. Он чаще других вызывает тяжелое течение инфекции и может быстро привести к воспалению легких. За последний месяц уже пять заболевших из разных российских регионов скончались от болезни, все они были не привиты. Эксперты сообщают, что Россию охватывает новая вспышка свиного гриппа, который в народе еще называют «молниеносным». Московские специалисты прогнозируют его вспышку с проявлением именно опасных штаммов — вируса А(H1N1)09 и гриппа В.

В ходе пресс-конференции будут обсуждаться следующие вопросы:

Какова вероятность пандемии свиного гриппа?

Чем отличается свиной грипп от обычного?

Почему стали появляться новые вспышки?

Как быстро распространяется грипп сегодня?

Кто в зоне риска?

Как распознать свиной грипп?

Будет ли объявлена новая пандемия?

Участники пресс-конференции:

Врач педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус;

Доктор медицинских наук, заведующий кафедрой вирусологии РМАНПО, врач-инфекционист, профессор Елена Малинникова.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 14:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

