Профессор Продеус назвал самую уязвимую перед гриппом группу людей
Дети до двух лет являются любимым местом для жизни гриппа, заявил в пресс-центре НСН профессор Андрей Продеус.
Вирусные пневмонии опасны осложнениями, которые особенно часто встречаются у детей до двух лет и пенсионеров, заявил в пресс-центре НСН врач педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус.
«Когда мы говорим о бактериальных пневмониях, то стоит помнить, что инфекция развивается чаще всего внутри альвеол и маленьких бронхов. Когда возникает вирусная инфекция, то в этом случае утолщается стенка, поражается сосуд, в течение нескольких часов нарушается газообмен. Вирусные пневмонии вызывают симптом «матового стекла» - когда воспаление не внутри, а вокруг этой ткани. Получается, что у нас две опасности от этих пневмоний - сама по себе пневмония, вызывающая поражения, и поверх этого еще и осложнения. Особенно вероятны такие осложнения у маленьких и у стареньких. Это наша большая боль! В отличие от коронавируса дети являются чуть ли не основным контингентом и любимым местом для жизни гриппа, особенно дети младшего возраста (до двух лет)», - сказал собеседник НСН.
Ранее доктор медицинских наук, заведующий кафедрой вирусологии РМАНПО, врач-инфекционист, профессор Елена Малинникова в пресс-центре НСН заявила, что, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в мире будет пандемия гриппа, однако пока неизвестно, когда она наступит и какой силы будет.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Адвокат экс-супруга Алсу заявил о новом иске
- Куценко прокомментировал ситуацию с убитой женщиной, найденной в его машине
- Число убитых жителей в Русском Поречном увеличилось до девяти
- Ребенка с тяжелыми травмами нашли под окнами школы в Санкт-Петербурге
- Хинштейн возмутился отдыхом в Индии курской чиновницы Мусьял
- Касаткина не смогла пробиться в четвертьфинал Australian Open
- СМИ: В «Запорожце» Гоши Куценко нашли убитую женщину
- Инженера в Сочи приговорили к пяти с половиной годам за фейки о российской армии
- Новый роман Коэльо впервые представят на русском языке 21 января
- Потери ВСУ в Курской области превысили 53 330 военнослужащих
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru