Профессор Продеус назвал самую уязвимую перед гриппом группу людей

«Когда мы говорим о бактериальных пневмониях, то стоит помнить, что инфекция развивается чаще всего внутри альвеол и маленьких бронхов. Когда возникает вирусная инфекция, то в этом случае утолщается стенка, поражается сосуд, в течение нескольких часов нарушается газообмен. Вирусные пневмонии вызывают симптом «матового стекла» - когда воспаление не внутри, а вокруг этой ткани. Получается, что у нас две опасности от этих пневмоний - сама по себе пневмония, вызывающая поражения, и поверх этого еще и осложнения. Особенно вероятны такие осложнения у маленьких и у стареньких. Это наша большая боль! В отличие от коронавируса дети являются чуть ли не основным контингентом и любимым местом для жизни гриппа, особенно дети младшего возраста (до двух лет)», - сказал собеседник НСН.

Ранее доктор медицинских наук, заведующий кафедрой вирусологии РМАНПО, врач-инфекционист, профессор Елена Малинникова в пресс-центре НСН заявила, что, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в мире будет пандемия гриппа, однако пока неизвестно, когда она наступит и какой силы будет.

