Профессор Продеус предрек скачок заболеваемости после крещенских купаний
20 января 202515:25
Александра Веснина
Профессор Продеус заявил в пресс-центре НСН, что с ужасом ждет скачка заболеваемости после крещенских купаний.
Нетренированные люди, которые в этом году окунались в ледяную воду в Крещение, подорвали свой иммунитет, заявил в пресс-центре НСН врач педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус.
«Из-за того, что в этом году на Крещение не было морозов, безумное количество народа полезло купаться. Я с ужасом жду времени, когда скакнет заболеваемость. У нетренированных, неподготовленных людей риски заболеть выше. Люди думают, что они как раз обновились, закалились, и не будут больше болеть, однако они как раз приоткрыли дверцу для вируса и снизили свой иммунитет», - сказал собеседник НСН.
Ранее врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Бурнацкая заявила, что только люди, ведущие активный и здоровый образ жизни, могут участвовать в крещенских купаниях, напоминает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru