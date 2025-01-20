Профессор Продеус предрек скачок заболеваемости после крещенских купаний

Профессор Продеус заявил в пресс-центре НСН, что с ужасом ждет скачка заболеваемости после крещенских купаний.

Нетренированные люди, которые в этом году окунались в ледяную воду в Крещение, подорвали свой иммунитет, заявил в пресс-центре НСН врач педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус.

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«Из-за того, что в этом году на Крещение не было морозов, безумное количество народа полезло купаться. Я с ужасом жду времени, когда скакнет заболеваемость. У нетренированных, неподготовленных людей риски заболеть выше. Люди думают, что они как раз обновились, закалились, и не будут больше болеть, однако они как раз приоткрыли дверцу для вируса и снизили свой иммунитет», - сказал собеседник НСН.

Ранее врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Бурнацкая заявила, что только люди, ведущие активный и здоровый образ жизни, могут участвовать в крещенских купаниях, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Михайлов
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