«Можно заболеть, но легко»: Врач заявила, что в вакцинах недостаточно антигена

Прививка от гриппа не исключает возможность им заболеть, однако в таком случае заболевание будет протекать легче, заявила в пресс-центре НСН Елена Малинникова.

Современные вакцины от гриппа содержат меньше антигена, что позволяет прививать больше людей, однако эффективность вакцины становится меньше, сказала в пресс-центре НСН доктор медицинских наук, заведующий кафедрой вирусологии РМАНПО, врач-инфекционист, профессор Елена Малинникова.

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«Для вируса гриппа свойственно перемешивание различных вариантов одного и того же вируса, но разных его подтипов. Современные вакцины содержат очень мало вирусного антигена, который нацелен на то, чтобы у нас с вами вырабатывались антитела. Чем меньше этого антигена мы вводим, тем больше мы расширяем контингент, который мы можем прививать, - и беременных женщин, и грудных детей, и пациентов с бронхиальной астмой и так далее. Однако в таком случае эффективность вакцины снимается. Мы сегодня говорим о том, что все люди должны прививаться. Призываем людей из групп риска не думать, что в случае прививания они точно не заболеют. Вероятность заболеть есть, однако болезнь будет протекать менее тяжело», - сказала собеседница НСН.

Ранее доктор биологических наук, академик РАН, вирусолог Сергей Нетёсов заявил «Радиоточке НСН», что характерной симптоматики у штамма А(H1N1)09 нет, и, чтобы избежать заражения им, необходимо носить маску в любых общественных местах, а также заблаговременно прививаться.

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ФОТО: РИА Новости / Игорь Зарембо
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