13.12.2024 в 15:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Новые молодежные течения: от «Ни-ни» и тунеядства до монастыринга»

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов заявил о том, что в России необходимо разработать программу для молодежи по преодолению тревоги и одиночества. Это важно, так как сегодня многие представители молодого поколения избегают любой социальной активности, не работают и не учатся. Сформировались даже определенные движения - например, так называемые «ни-ни». Как говорят эксперты, его запустили представители поколения Z («зумеры»), которые предпочитают не заниматься учебой, работой или хобби, жить на иждивении у родителей и искать у себя несуществующие психические расстройства. Другое течение, популярное среди зумеров, – пожить и потрудиться в православном монастыре. По новой лингвистической моде явление тут же окрестили монастырингом.

В ходе пресс-конференции участники ответят на следующие вопросы:

Какие тренды сегодня среди молодежи?

Какие меры можно предпринять для предотвращения распространения движения «Ни-ни»?

Какие программы поддержки молодёжи могут помочь молодым людям избежать попадания в движение «Ни-ни»?

Как можно мотивировать молодых людей к учёбе и работе?

Какие психологические факторы могут способствовать присоединению молодых людей к движению «Ни-ни»?

Участники пресс-конференции:

вице-спикер Госдумы Борис Чернышов;

исполнительный директор Национального родительского комитета, советник президента ассоциации заслуженных врачей России Юрий Оболонский;

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 15:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 903 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



