«Турция, Колумбия, ЮАР»: Названы страны-лидеры по числу представителей течения «Ни-ни»

В России количество подростков, которые являются представителями движения «Ни-ни», составляет 8,7%, сказал в пресс-центре НСН Борис Чернышов.


Больше всего подростков, которые отказались от работы и саморазвития, зафиксировано в Турции - 28% от всего молодого населения страны являются представителями движения «Ни-ни», заявил в пресс-центре НСН вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.

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«Представители течения «Ни-ни» отказывают и работать, и заниматься каким-то делом. Мне кажется, это определенная девиация в поведении, некая отговорка, чтобы быть не тунеядцем, а представителем движения. Согласно опросам, Турция оказалась лидеров по числу представителей движения «Ни-ни». Там количество зумеров, отказавшихся от развития, достигает почти 28%. На втором месте оказалась Колумбия (24,8%), на третьем - ЮАР (24%). В России обстановка несколько лучше, таких «профессиональных тунеядцев» у нас 8,7%. Мне кажется, что это очень серьезная проблема, с которым сталкивается общество», - сказал собеседник НСН.

По словам экспертов, движение «Ни-ни» запустили представители поколения Z («зумеры»), которые предпочитают не заниматься учебой, работой или хобби, жить на иждивении у родителей и искать у себя несуществующие психические расстройства, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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