«Потрудиться и отдохнуть»: Основатель «монастырингинга» раскрыла суть тренда
Люди среднего возраста во все времена ездили в монастыри, чтобы потрудиться и отдохнуть от городской суеты, сказала НСН Анастасия Ащеулова.
Блогер, основатель тренда «монастыринг» Анастасия Ащеулова рассказала в пресс-центре НСН, как случайно стала основоположником целого движения.
«Наверное, есть вещи, которые идут из детства. У меня одной из таких вещей было желание поехать в монастырь, пожить там, попробовать, возможно, когда-то принять постриг. Полтора года назад я со своей младшей сестрой отправилась в монастырь. Это было зовом души, а не вместо психологов, как писали разные Telegram-каналы. Мы поехали на пять дней, трудились там, помогали по хозяйству, соблюдали правила и расписание. Я тогда выложила видео из монастыря, рассказав свою историю, а сейчас кто-то это заметил и назвал трендом. Люди от 20 до 40 лет ездили потрудиться в монастырь и 100, и 10 лет назад. Такое было всегда, просто никто не обращал на это внимание», - сказала собеседница НСН.
«Монастыринг» - движение, когда молодые люди, так называемые зумеры, на несколько недель отправляются в монастыри, помогают там по хозяйству и снимают об этом видеоблоги. Главная мотивация зумеров — уйти от суеты современного мира, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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