Глава Родительского комитета заявил о потерянном поколении родителей

Понятия, ценности и жизненные цели формируются у ребенка в семье, сказал в пресс-центре НСН Юрий Оболонский.

В России есть проблема с поколением родителей, которые не знают, что делать со своими детьми, сказал в пресс-центре НСН исполнительный директор Национального родительского комитета, советник президента ассоциации заслуженных врачей России Юрий Оболонский.

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«У нас потерянное поколение родителей, которое не понимает, что делать со своими детьми. Цели, ценности и понятия у ребенка формируются в семье. Семья должна быть фундаментом в жизни ребенка. Должны формироваться те цели и задачи, чтобы после них у подростка не было времени ни на какие деструктивные движения. В большинстве случаев, если у ребенка хорошая семья, то у него не будет проблем с целеполаганием и формированием того понимая счастья, которое есть у человека», - сказал собеседник НСН.

Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов в пресс-центре НСН заявил, что в России количество подростков, которые являются представителями движения «Ни-ни», составляет 8,7%.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Гальперин
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