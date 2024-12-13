Психолог назвала причины увлечения ребенка субкультурой «Ни-ни»
Дети могут присоединиться к деструктивной группе из-за отсутствия поддержки со стороны друзей и родных, сказала в пресс-центре НСН Эрстея Дейс.
Сегодня многие подростки не понимают, для чего они учатся и живут в принципе, такие дети нуждаются во внимании близких людей, сказала в пресс-центре НСН психолог, невролог Эрстея Дейс.
«Детям нужна принадлежность к какому-то направлению: кто-то тяготеет к физике и математике, кто-то интересует спортом, кому-то нравятся гуманитарные науки. Есть отличное направление - йога. Проблема гораздо глубже, она должна рассматриваться в трех направлениях: государства, профессий и родственных связей. Я провела опрос среди восьми тысяч подростков и выяснила, что почти все ребята не понимают, зачем они учатся в школе, для чего им поступать в университеты. И вот такие люди, которые не хотят участвовать в своем образовании и так далее, начинают выдумывать себе какие-то заболевания. Как невролог я могу сказать, что синдром дефицита внимания или биполярное расстройство являются реальными диагнозами, которые ставятся не просто в собеседовании, но и при наличии анализов», - сказала собеседница НСН.
По ее словам, ребенок может присоединиться к деструктивной группе из-за отсутствия поддержки со стороны друзей и родных.
«Ребенку важно получать эмоциональный отклик, если на гнев он получает гнев, на разочарование разочарование, если со страхом ребенка никто не работать, то это плохо. У молодежи всегда есть желание изменить мир, ведь они его немного идеализируют. Когда они не видят социальной поддержки общества, друзей, семьи, то это сильно влияет на ребенка. Нервная система еще не до конца окрепла, он как росточек. Ребенок ищет смысл и цель своей жизни, пытаясь понять, что хорошо, а что плохо», - заключила Дейс.
По словам экспертов, движение «Ни-ни» запустили представители поколения Z («зумеры»), которые предпочитают не заниматься учебой, работой или хобби, жить на иждивении у родителей и искать у себя несуществующие психические расстройства. Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов в пресс-центре НСН заявил, что в России количество подростков, которые являются представителями движения «Ни-ни», составляет 8,7%.
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