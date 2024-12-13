Психолог назвала причины увлечения ребенка субкультурой «Ни-ни»

По ее словам, ребенок может присоединиться к деструктивной группе из-за отсутствия поддержки со стороны друзей и родных.



«Ребенку важно получать эмоциональный отклик, если на гнев он получает гнев, на разочарование разочарование, если со страхом ребенка никто не работать, то это плохо. У молодежи всегда есть желание изменить мир, ведь они его немного идеализируют. Когда они не видят социальной поддержки общества, друзей, семьи, то это сильно влияет на ребенка. Нервная система еще не до конца окрепла, он как росточек. Ребенок ищет смысл и цель своей жизни, пытаясь понять, что хорошо, а что плохо», - заключила Дейс.

По словам экспертов, движение «Ни-ни» запустили представители поколения Z («зумеры»), которые предпочитают не заниматься учебой, работой или хобби, жить на иждивении у родителей и искать у себя несуществующие психические расстройства. Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов в пресс-центре НСН заявил, что в России количество подростков, которые являются представителями движения «Ни-ни», составляет 8,7%.

