01.03.2022 в 10:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция: «Нововведения в ЖКХ: как изменится оплата коммуналки?»
В 2022 году в России дважды выросли коммунальные тарифы, в середине и в конце года. В большинстве регионов и по большей части услуг коммунальные платежи выросли на 9%, примерно на столько же выросли тарифы за электричество, газ и отопление. С тех пор власти обещали, что еще минимум полтора года цены за ЖКХ расти не будут. Однако в действительности добиться этого не получилось. Многих россиян ждет повышение тарифов ЖКХ с 1 марта 2023 года. Как говорят эксперты, это не будет индексация, речь идет об изменении порядка расчета платы за некоторые из услуг. СМИ сообщают, что в РФ планируют освободить мобилизованных от начисления пеней по ЖКХ.
Участники пресс-конференции:
- Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов;
- Председатель Союза жилищных организаций Москвы, член комитета по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Константин Крохин.
В ходе пресс-конференции участники ответят на следующие вопросы:
- Как изменится расчет тарифов ЖКХ с 1 марта?
- Какие результаты предыдущих нововведений в ЖКХ можно уже отследить?
- На сколько этой зимой техника справлялась с уборкой снега и тд?
- В чем суть нового порядка определения нормативов коммунальных услуг на общедомовые нужды?
- Какие правила разведения огня на дачных участках вступают в силу с 1 марта?
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало в 10:00
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
8 (903) 594 54 37
Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8