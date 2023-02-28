01.03.2022 в 10:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция: «Нововведения в ЖКХ: как изменится оплата коммуналки?»

В 2022 году в России дважды выросли коммунальные тарифы, в середине и в конце года. В большинстве регионов и по большей части услуг коммунальные платежи выросли на 9%, примерно на столько же выросли тарифы за электричество, газ и отопление. С тех пор власти обещали, что еще минимум полтора года цены за ЖКХ расти не будут. Однако в действительности добиться этого не получилось. Многих россиян ждет повышение тарифов ЖКХ с 1 марта 2023 года. Как говорят эксперты, это не будет индексация, речь идет об изменении порядка расчета платы за некоторые из услуг. СМИ сообщают, что в РФ планируют освободить мобилизованных от начисления пеней по ЖКХ.

Участники пресс-конференции:

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов;

Председатель Союза жилищных организаций Москвы, член комитета по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Константин Крохин.

В ходе пресс-конференции участники ответят на следующие вопросы:

Как изменится расчет тарифов ЖКХ с 1 марта?

Какие результаты предыдущих нововведений в ЖКХ можно уже отследить?

На сколько этой зимой техника справлялась с уборкой снега и тд?

В чем суть нового порядка определения нормативов коммунальных услуг на общедомовые нужды?

Какие правила разведения огня на дачных участках вступают в силу с 1 марта?

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 10:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



