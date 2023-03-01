Депутат Кирьянов: Важно, чтобы вопросы ЖКХ решались на местах

«Очень важно, чтобы вопросы ЖКХ решались на местах, в каждом конкретном поселке, городе. Это не то, чем можно управлять из Москвы, из Кремля. Должно быть меньше непрофессионализма и разгильдяйства. Тогда мы увидим, что ЖКХ поменялось. Наша задача, в том числе местного самоуправления, найти те конкретные способы, которые решат проблему. Например, должна быть управляющая компания, у которой есть разрешение заниматься культурно-историческими объектами», - сказал Кирьянов.



Ранее Артем Кирьянов в пресс-центре НСН заявил, что изменения правил оплаты использования общедомовых нужд (ОДН) с 1 марта приведут к справедливости, по этому тарифу расходы снизятся у многих россиян.

