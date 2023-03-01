Депутат Кирьянов: Важно, чтобы вопросы ЖКХ решались на местах
В сфере ЖКХ должно быть меньше непрофессионализма и разгильдяйства, отметил в эфире НСН Артем Кирьянов.
Вопросы ЖКХ должны решаться на местах, в каждом конкретном городе, эта не та сфера, которой можно управлять из Москвы или Кремля, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов в пресс-центре НСН.
«Очень важно, чтобы вопросы ЖКХ решались на местах, в каждом конкретном поселке, городе. Это не то, чем можно управлять из Москвы, из Кремля. Должно быть меньше непрофессионализма и разгильдяйства. Тогда мы увидим, что ЖКХ поменялось. Наша задача, в том числе местного самоуправления, найти те конкретные способы, которые решат проблему. Например, должна быть управляющая компания, у которой есть разрешение заниматься культурно-историческими объектами», - сказал Кирьянов.
Ранее Артем Кирьянов в пресс-центре НСН заявил, что изменения правил оплаты использования общедомовых нужд (ОДН) с 1 марта приведут к справедливости, по этому тарифу расходы снизятся у многих россиян.
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