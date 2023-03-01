В ТПП назвали 4,5 трлн рублей инвестиций в ЖКХ огромными средствами

В новейшей истории России подобных объемов финансирования в отрасль ЖКХ не было никогда, отметил в эфире НСН Константин Крохин. 

Инвестиции в сферу ЖКХ в 4,5 трлн рублей на протяжении 10 лет – это огромные средства, их следует направить на обновление инфраструктуры, среди которой стоит обратить внимание на сетевое хозяйство, особенно в тепловой сфере, заявил председатель Союза жилищных организаций Москвы, член комитета по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Константин Крохин в пресс-центре НСН.

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«Сумма 4,5 трлн на ЖКХ – это в 3 раза больше, чем было обещано в прошлом году. Если подобное финансирование будет чисто внешнее для потребителя – это огромные средства. В новейшей истории России таких объемов финансирования в отрасль ЖКХ не было никогда. Если средства пойдут на обновление инфраструктуры, среди которой я бы выделил сетевое хозяйство, особенно в тепловой сфере, это будет благо для жителей регионов и управляющих организаций. Главное, чтобы эти деньги не были по дороге разворованы», - сказал Крохин.

Ранее президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что программа по строительству и ремонту систем ЖКХ начинает действовать с этого года. По его словам, в течение 10 лет планируется инвестировать в эту сферу не менее 4,5 трлн рублей.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
ТЕГИ:РоссияЖКХ
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