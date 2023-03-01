В ТПП назвали 4,5 трлн рублей инвестиций в ЖКХ огромными средствами

«Сумма 4,5 трлн на ЖКХ – это в 3 раза больше, чем было обещано в прошлом году. Если подобное финансирование будет чисто внешнее для потребителя – это огромные средства. В новейшей истории России таких объемов финансирования в отрасль ЖКХ не было никогда. Если средства пойдут на обновление инфраструктуры, среди которой я бы выделил сетевое хозяйство, особенно в тепловой сфере, это будет благо для жителей регионов и управляющих организаций. Главное, чтобы эти деньги не были по дороге разворованы», - сказал Крохин.

Ранее президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что программа по строительству и ремонту систем ЖКХ начинает действовать с этого года. По его словам, в течение 10 лет планируется инвестировать в эту сферу не менее 4,5 трлн рублей.

